CANADA – Un video scioccante ha immortalato il momento in cui un aereo della Delta Air Lines si ribalta durante l’atterraggio all’aeroporto Pearson di Toronto, in Canada.

L’incidente, avvenuto lunedì, ha coinvolto un velivolo della compagnia sussidiaria Endeavor Air, in arrivo da Minneapolis, negli Stati Uniti. A bordo si trovavano 80 persone, di cui 21 sono rimaste ferite, e 19 di loro sono state trasportate in ospedale per accertamenti prima di essere dimesse.

L’aereo si ribalta: le immagini

Il filmato, ripreso da un dipendente dell’aeroporto e diffuso dal notiziario canadese City News, mostra il momento esatto dell’atterraggio in cui l’aereo si ribalta. Dopo il contatto con la pista, il velivolo si inclina bruscamente sul lato destro, mentre dall’ala iniziano a sprigionarsi fiamme e fumo.

L’evento ha generato grande apprensione. I passeggeri sono riusciti a evacuare l’aereo attraverso le uscite di emergenza in modo relativamente ordinato e senza panico eccessivo.

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Secondo il responsabile dei vigili del fuoco dell’aeroporto, Todd Aitken, al momento dell’atterraggio la pista era asciutta e non c’erano venti trasversali, escludendo così alcune delle possibili spiegazioni più comuni per un simile incidente.

L’aeroporto Pearson di Toronto è il più grande e trafficato del Canada, gestendo migliaia di voli ogni settimana. L’accaduto ha sollevato interrogativi sulla sicurezza dei voli regionali operati da compagnie sussidiarie come Endeavor Air, specializzata in tratte brevi con aerei di piccole dimensioni.

Le cause dell’incidente

Gli esperti dell’aviazione stanno ora esaminando i dati del volo e il video dell’incidente. Necessario determinare cosa abbia causato il ribaltamento dell’aereo Delta Air Lines all’atterraggio. Nel frattempo, la compagnia aerea ha dichiarato di collaborare pienamente con le autorità per chiarire ogni dettaglio e garantire la sicurezza dei passeggeri nei voli futuri.

