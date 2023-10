Il salvataggio in extremis

1' DI LETTURA

KEMEROVO, Russia – Incidente ad alta quota. Una lezione di paracadutismo si è trasformata in un drammatico salvataggio nei cieli di Kemerovo, in Russia. Durante un addestramento presso un centro locale, un’allieva è stata protagonista di un pericoloso imprevisto, trovandosi in una spirale incontrollabile a migliaia di metri di altezza.

L’incidente ad alta quota è avvenuto in caduta libera, superando una velocità di 200 km/h, la giovane non è riuscita a riacquistare il controllo e a dispiegare il suo paracadute. La situazione si è resa critica nel giro di pochi secondi.

Il salvataggio durante la caduta libera

Fortunatamente, un istruttore presente nell’area ha dimostrato grande abilità e coraggio. Con precisione e velocità, si è avvicinato all’allieva e l’ha aiutata a attivare il suo paracadute, salvandola in extremis. L’incidente pone l’accento sull’importanza della preparazione e dell’esperienza durante attività ad alto rischio come il paracadutismo.

TUTTI I VIDEO VIRALI DAL WEB SU LIVESICILIA: VISITA LA SEZIONE