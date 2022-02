Incidente sulla Palermo-Catania: camion si ribalta, traffico bloccato

Caos tra Casteldaccia e Bagheria. Ferito il conducente

Sull’autostrada A/19 “Palermo-Catania” il traffico è bloccato, in direzione Palermo, tra gli svincoli di Casteldaccia e Bagheria, per la presenza di un mezzo pesante ribaltato al km 7,500 che blocca l’intera sede stradale. Lo comunica l’Anas. Sul posto è intervenuta un’ambulanza che ha trasportato il conducente del mezzo in ospedale, rimasto ferito.

Rimozione complessa

Dall'Anas fanno inoltre sapere che "è in arrivo un veicolo idoneo alla rimozione del mezzo pesante ma, a causa della complessità delle operazioni, è istituita l'uscita obbligatoria allo svincolo di Casteldaccia".