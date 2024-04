Il proprietario ha riconosciuto subito il suo veicolo

Incidente sul traghetto. Un’auto parcheggiata a bordo, in viaggio da La Gomera verso Tenerife, nelle isole Canarie, Spagna, ha incontrato un destino inaspettato. Immediatamente dopo aver lasciato il porto di San Sebastian de La Gomera, il veicolo è affondato in acqua, provocando una scena di grande stupore tra i passeggeri presenti.

Auto cade dal traghetto e affonda: le immagini

La sorprendente disavventura ha catturato l’attenzione degli occupanti della nave, molti dei quali hanno estratto i loro telefoni per documentare l’incredibile episodio. Il proprietario del veicolo, presente sul traghetto, ha riconosciuto immediatamente la sua auto e ha prontamente informato l’equipaggio della sua caduta in mare.

Le circostanze che hanno portato a tale incidente restano ancora avvolte nel mistero. È previsto che i veicoli trasportati via mare siano fissati in maniera sicura per prevenire proprio incidenti del genere, seguendo protocolli ben stabiliti che garantiscono la loro immobilità per tutta la durata del viaggio.

Secondo quanto riportato dal giornale locale Diario de Avisos, l’accaduto è stato categorizzato come eccezionalmente insolito. Le procedure standard adottate dalla compagnia di navigazione per la sicurezza dei veicoli a bordo mirano a prevenire situazioni di questo tipo, sollevando interrogativi su come possa essere avvenuto l’incidente.



