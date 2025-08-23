Incidente sull’A19, l’elisoccorso atterra e porta via il ferito VIDEO

L'intervento sulla Palermo-Catania

PALERMO- “A seguito di un incidente autonomo che ha coinvolto una motocicletta, il personale Anas ha prontamente chiuso al traffico il km 35,900 dell’autostrada A19 “Palermo-Catania”, in entrambe le direzioni e in località Termini Imerese (PA), per permettere all’elicottero del 118 di poter atterrare sulla carreggiata e prestare tempestivi soccorsi al conducente della moto rimasto ferito nell’impatto”. Così si legge in una nota dell’Anas.

L’elicottero è ripartito in sicurezza portando il motociclista ferito al più vicino ospedale per le cure del caso. Subito dopo il traffico è stato sbloccato in entrambe le direzioni. Le condizioni del ferito sarebbero gravi, secondo quanto riferisce l’agenzia Ansa