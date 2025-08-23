 A19, elisoccorso in autostrada VIDEO
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Video virali Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Video virali Whatsapp Telegram

Incidente sull’A19, l’elisoccorso atterra e porta via il ferito VIDEO

L'intervento sulla Palermo-Catania
TERMINI IMERESE
di
1 min di lettura

PALERMO- “A seguito di un incidente autonomo che ha coinvolto una motocicletta, il personale Anas ha prontamente chiuso al traffico il km 35,900 dell’autostrada A19 “Palermo-Catania”, in entrambe le direzioni e in località Termini Imerese (PA), per permettere all’elicottero del 118 di poter atterrare sulla carreggiata e prestare tempestivi soccorsi al conducente della moto rimasto ferito nell’impatto”. Così si legge in una nota dell’Anas.

L’elicottero è ripartito in sicurezza portando il motociclista ferito al più vicino ospedale per le cure del caso. Subito dopo il traffico è stato sbloccato in entrambe le direzioni. Le condizioni del ferito sarebbero gravi, secondo quanto riferisce l’agenzia Ansa

Leggi qui tutte le notizie di Palermo
Tags:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI