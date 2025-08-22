Incidenti a Palermo, 19 morti da inizio anno: agosto nero con sei vittime

Un drammatico bilancio sulle strade del capoluogo

PALERMO – Diciannove croci sull’asfalto in otto mesi, sei soltanto ad agosto. È drammatico il bilancio degli incidenti a Palermo, dove altri due giovani hanno perso la vita stanotte. Gabriel Aliberti, 17 anni e Alessandro Lopriore, 21 anni (nella foto), sono morti in via Duca degli Abruzzi, in uno scontro frontale avvenuto in via di fronte alla Palazzina Cinese. In ospedale si trova un sedicenne che nell’impatto ha riportato ferite gravissime.

Tre vittime in due giorni

Un mese flagellato da terribili incidenti stradali nel capoluogo siciliano. Basti pensare che altri due ventenni hanno perso la vita i primi di agosto e che un 17enne è ancora ricoverato: le sue condizioni sono migliorate soltanto negli ultimi giorni. Samuele Gambino e Patrick Thomas Nicholson sono rimasti uccisi negli incidenti avvenuti in via Pitrè e in viale Regione Siciliana, a distanza di soli due giorni l’uno dall’altro.

La vita di Patrick Thomas, che abitava ad Altofonte, si è spezzata il 4 agosto, nel giorno del suo ventesimo compleanno. Poche ore prima una donna di 67 anni, Giuseppina Peri, è stata investita e uccisa da un tir in via Messina Marine. Aveva appena accompagnato un familiare all’ospedale Buccheri La Ferla e stava attraversando, quando è stata travolta.

Incidenti a Palermo, la morte del ciclista

Un tragico incidente stradale si è poi verificato anche in via Marinuzzi, all’incrocio cin la via Mortillaro, nella zona compresa tra la stazione centrale e via Oreto. Salvatore Catanese, 59 anni, stava percorrendo con la sua bici la pista ciclabile, era la sera del 7 agosto. All’incrocio tra le due vie, il violento impatto con un’auto che non gli ha lasciato scampo.

Nello stesso tratto di strada, pochi giorni dopo si è nuovamente temuto il peggio, visto che si è verificato un nuovo incidente. In questo caso a scontrarsi sono state due auto. E a distanza di pochi metri, per la precisione in via Gaspare Palermo, un 24enne ha rischiato la vita.

Due feriti gravi negli incidenti a Palermo

Andrea B., sposato e padre di due figli, è infatti rimasto gravemente ferito nello scontro tra il suo scooter e un altro ciclomotore, il quale conducente è scappato dopo l’impatto: si è presentato l’indomani alla polizia ed è stato denunciato. Andrea B., è invece stato trasportato in ospedale, è entrato in coma. Le speranze sono rimaste appese a un filo per quasi due settimane, poi il risveglio. Il 24enne è tuttora ricoverato al Civico.