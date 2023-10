Un siciliano all’Iron Man 2023, una delle competizioni più estreme al mondo

"Orgoglioso di aver rappresentato la Sicilia"

Corsa, nuoto e ciclismo su distanze estreme: l’Iron Man è una delle competizioni più estreme al mondo. Basato sulla stessa idea del Triathlon, l’aggregazione di queste tre discipline sportive viene portata però a un livello molto complicato per gli atleti. Per molti, già completarlo è un risultato più che soddisfacente. E un siciliano è effettivamente arrivato alla fine.

Arriva dalla provincia di Catania e ha tagliato il traguardo del Mezzo Iron Man di Cervia. Un altro grande successo sportivo, alla sua terza volta nella sfida dei così detti “uomini di ferro”, per Salvo Bua, ufficiale della Marina Militare, atleta e sportivo per passione. Romano di adozione ma originario di Adrano (CT), ha partecipato anche quest’anno alla prestigiosa competizione sportiva svoltasi a Cervia, in Emilia Romagna.

Un lungo week end sportivo fatto di eventi, gare, incontri e una grande festa di sport internazionale, che ha animato la città romagnola accogliendo più di 6 mila atleti provenienti da 98 paesi di tutto il mondo, per competere su 3 diverse distanze: Full, Mezzo e 50.5. Una sfida contro se stessi e i propri limiti: 3,8 km di nuoto in mare, 180 km di pedalata in bici e infine 42 km di corsa (l’equivalente di un’intera maratona).

Membro della squadra Iron Team Italia, l’adranita Salvo Bua si è cimentato per la terza volta nel Mezzo Iron Man – 70.3, tagliando il traguardo con un ottimo tempo e una grande soddisfazione personale: “Una gara come questa richiede lunghi e faticosi allenamenti della durata di mesi, a volte anche anni. Non è mancata occasione, ogni volta che sono tornato nella mia Adrano in questi ultimi tempi, di allenarmi lungo le splendide strade della mia terra. È sempre una grande sfida partecipare a una manifestazione così dura e così prestigiosa a livello internazionale, la mia è una soddisfazione e un grande orgoglio sia come uomo che come sportivo. Come originario della Sicilia e della mia amata Adrano, mi riempie ancora di più di gioia e orgoglio aver rappresentato, nel mio piccolo, una parte della mia terra in una manifestazione così importante”, racconta Bua commosso arrivato al traguardo.