Isola delle Femmine, volontari ripuliscono lapide imbrattata

Il sindaco: "Voglio sottolineare questo gran bel gesto"

ISOLA DELLE FEMMINE (PA) – “Un paio di giorni addietro qualche vandalo (categoria che non va mai in crisi) ha imbrattato la piazzetta e la lapide che ricorda il sacrificio in mare dei nostri cittadini in Piazza Enea. Ieri – si legge in una nota pubblicata sui social dal Comune di Isola delle Femmine a firma del sindaco Orazio Nuvoloso -, alcuni ragazzi di Isola delle Femmine, di propria volontà e con grande senso civico, hanno ritinteggiato tutto e hanno ripulito la lapide riportandola al proprio splendore. Voglio sottolineare questo gran bel gesto e ringraziare a nome di tutta la cittadinanza questi ragazzi perché hanno reso concreta l’idea di ciò che significa amare il proprio paese e il luogo dove si abita“.

“Francamente – conclude il sindaco Orazio Nevoloso – , continuo a pensare che piuttosto d’avere una telecamera in ogni strada e una guardia per ogni cittadino, basterebbe avere una famiglia per ogni ragazzo, capace di educarlo al senso civico e al rispetto per i beni comuni“.