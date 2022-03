Italia-Macedonia: i numeri di maglia degli azzurri

Fischio d'inizio alle 20.45 al Renzo Barbera

PALERMO – Seduta di rifinitura per la Nazionale di Roberto Mancini al campo militare “Tenente Onorato” di Palermo nel quartiere di Boccadifalco in vista della partita di questa sera alle 20,45 contro la Macedonia del Nord.

Per gli azzurri stasera in palio il biglietto per la finale dei play off per la qualificazione alla Coppa del Mondo che si disputerà in Qatar. L’Italia ha sostenuto la rifinitura all’interno dell’impianto militare che è stato risistemato dopo l’intervento della Figc in accordo con i padroni di casa dello Stato Maggiore della Difesa e con lo Stato Maggiore dell’Esercito.

La squadra di Mancini ha provato schemi e situazioni di gioco su palle inattive davanti al presidente federale Gabriele Gravina. Con il numero uno della Federcalcio in tribuna anche il Generale di Corpo d’Armata Carmine Masiello, il comandante del Comando Militare Esercito Sicilia, Generale di Divisione Maurizio Angelo Scardino e l’assessore allo sport della Regione Siciliana Manlio Messina.

Intanto in vista della partita di stasera contro la Macedonia del Nord sono stati assegnati i numeri di maglia: portieri 14 Alessio Cragno (Cagliari), 21 Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), 1 Salvatore Sirigu (Genoa); difensori: 15 Francesco Acerbi (Lazio), 23 Alessandro Bastoni (Inter), 3 Giorgio Chiellini (Juventus), 2 Mattia De Sciglio (Juventus), 13 Emerson Palmieri (Lione), 16 Alessandro Florenzi (Milan), 19 Gianluca Mancini (Roma); centrocampisti: 18 Nicolò Barella (Inter), 5 Bryan Cristante (Roma), 8 Jorginho (Chelsea), 7 Lorenzo Pellegrini (Roma), 12 Matteo Pessina (Atalanta), 4 Sandro Tonali (Milan), 6 Marco Verratti (Paris Saint Germain); attaccanti: 11 Domenico Berardi (Sassuolo), 17 Ciro Immobile (Lazio), 10 Lorenzo Insigne (Napoli), 9 Joao Pedro (Cagliari), 20 Matteo Politano (Napoli), 22 Giacomo Raspadori (Sassuolo).