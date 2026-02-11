James Van Der Beek, morto l’attore di “Dawson’s Creek”: aveva 48 anni

L’indimenticabile Dawson del teen drama degli anni ’90 lascia la moglie e sei figli

James Van Der Beek, l’attore noto per aver prestato il volto a Dawson Leery nel teen drama “Dawson’s Creek” in onda negli anni ’90, è morto all’età di 48 anni. A novembre del 2024 aveva rivelato di avere un cancro al colon-retto.

A diffondere per primo la notizia della sua scomparsa è stato il portale statunitense TMZ, che ha citato un rappresentante dell’ufficio del medico legale della contea di Travis, in Texas. “Il decesso è stato segnalato loro alle 6:44 del mattino. Non è stata specificata la causa”, ha riferito l’insider.

Morto l’attore di Dawson’s Creek, la nota della famiglia

La conferma è arrivata attraverso un comunicato condiviso dalla sua famiglia sui social: “Il nostro amato James David Van Der Beek è morto serenamente questa mattina. Ha affrontato i suoi ultimi giorni con coraggio, fede e grazia”.

“C’è molto da condividere riguardo i suoi desideri, l’amore per l’umanità e la sacralità del tempo – si legge ancora – Quei giorni arriveranno. Per ora chiediamo una serena privacy mentre piangiamo il nostro amorevole marito, padre, figlio, fratello e amico”.

L’annuncio della malattia

James Van Der Beek aveva rivelato di essere malato in un’intervista rilasciata in esclusiva a “People.com”. “Ho affrontato privatamente questa diagnosi e ho preso provvedimenti per risolverla, con il sostegno della mia incredibile famiglia”, aveva detto.

A settembre avrebbe dovuto partecipare alla reunion del cast di “Dawson’s Creek”, ma aveva comunicato la propria assenza per ragioni legate alle sue condizioni di salute. Lascia sei figli avuti dalla sua seconda moglie Kimberly.

TUTTE LE NOTIZIE DALL’ITALIA E DAL MONDO SU LIVESICILIA