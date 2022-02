Salvini e i fiori all’ambasciata Ucraina: linciato su twitter VIDEO

Il filmato è virale, numerose le critiche degli utenti. Cosa fa il leader della Lega

ROMA – Matteo Salvini, il leader della Lega, porta i fiori all’ambasciata Ucraina in Italia, lo fa a favor di telecamera. Il video diventa subito virale su twitter e finisce al centro dell’hashtag di tendenza #RussiaUkraineConflict. Si scatena la furia degli utenti, che lo attaccano per essere stato sempre uno dei principali sostenitori e “amici” di Putin. Adesso porta i fiori all’Ucraina. Guarda il filmato. SEGUI LA DIRETTA DI LIVESICILIA SULLA GUERRA IN UCRAINA