La lite e la vendetta, massacrato di botte davanti a moglie e figli – Video

La violenza è esplosa a Campofelice di Roccella

PALERMO – Un’ esplosione di violenza, un uomo pestato sotto gli occhi dei familiari. La procura di Termini Imerese e i carabinieri della compagnia di Cefalù hanno ricostruito la folle serata del 16 aprile scorso.

Un gruppo di amici si trova in una panineria a Campofelice di Roccella. Alzano il gomito e uno di loro inizia a offendere il titolare. Altri due cercano di fermarlo e volano i primi cazzotti. È solo l’inizio.

L’uomo che ha offeso il titolare del locale torna a casa. Sono le 22:45 quando i fratelli Simon e Dritan Vallja decidono di consumare la propria vendetta.

Si presentano sotto l’abitazione, lanciano pietre contro le finestre dell’amico che a fatica la moglie riesce a trattenere. L’uomo, però, risponde lanciando un secchio dal balcone.

I due fratelli albanesi salgono le scale, aprono con una spallata la porta che la moglie tenta invano di tenere chiusa. La donna viene colpita con un pugno al volto, quando capisce di non potere frenare la furia prende i figli e corre in strada per mettersi in salvo.

I due fratelli iniziano a picchiare l’amico. “Ti ammazzo la moglie e i figli, ti distruggo la casa”, urlano. Nel frattempo lo colpiscono con calci e pugni, gli rompono una sedia in testa.

Setto nasale rotto, tre costole fratturate, 24 punti di sutura sulla fronte: il referto non lascia spazio a interpretazioni.

I due fratelli sono stati arrestati. Secondo il giudice per le indagini preliminari Valeria Gioeli, il carcere è l’unica misura cautelare che può contenere “l’indole violenta” dei due albanesi, il cui comportamento “crea allarme sociale”.