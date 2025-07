Lagalla: “Sicurezza, vertice con Piantedosi. Le nuove misure” VIDEO

Le parole del primo cittadino

PALERMO – “La riunione sulla sicurezza nelle città metropolitane è durata circa due ore, il ministro Piantedosi ha recepito le richieste dell’Anci, stanziando maggiori risorse”.

Il sindaco di Palermo Roberto Lagalla commenta soddisfatto l’incontro al Viminale con il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi.

Tra le misure adottate, continua Lagalla, “la possibilità per le polizie municipali di incrementare le banche dati con una maggiore integrazione interforze”.

“Attraverso le maggiori risorse economiche – aggiunge il primo cittadino – sarà possibile incrementare ulteriormente gli organici. Si è parlato di Daspo urbano, si stanno mettendo in campo tutta una serie di interventi per il controllo del territorio e la repressione e misure di largo respiro – conclude – per la prevenzione”. Guarda il video.