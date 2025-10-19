Lampedusa, 14 migranti in gravi condizioni: recuperati 2 cadaveri

L'arrivo sul molo Favaloro

LAMPEDUSA – Quattordici migranti giunti a Lampedusa sono in gravi condizioni, per tre è stato necessario procedere all’intubazione, per trasferirli in strutture sanitarie più attrezzate, sono in arrivo due elicotteri a supporto, uno da Palermo e uno da Pantelleria che si aggiungeranno a quello già presenti a Lampedusa. Sbarcati su molo Favaloro anche due cadaveri.

I 14 erano su un barcone che trasportava 85 persone, segnalato dall’elicottero HeloLux e soccorso da motovedette della guardia di finanza e guardia costiera a 16 miglia dall’isola.

I 14 migranti che stanno male sono in crisi respiratoria, a causa dell’inalazione di idrocarburi che ha ucciso i due uomini che viaggiavano nel sottocoperta dell’imbarcazione, alla deriva a 16 miglia da Lampedusa. I due cadaveri stanno per essere portati alla camera mortuaria del cimitero di Cala Pisana. I migranti arrivati nell’isola sono originari di Pakistan, Eritrea e Somalia. Tra loro anche una donna e cinque minori.