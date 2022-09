Letta a Palermo: “Vogliamo convincere gli astensionisti” VIDEO

"Con noi il Sud avrà le risorse che merita"

Letta fa tappa a Palermo dopo Catania, a Villa Filippina, e dice: “La strada imboccata è quella giusta.

I nostri sondaggi sono molto incoraggianti, credo che la nostra linearità pagherà. La candidatura della Chinnici è quella giusta e sta sfondando. E sta mettendo in difficoltà la candidatura del centro destra. Noi vogliamo convincere gli astensionisti a votare, a votare per noi. Chi non vuole votare a destra ha soltanto una scelta. E votare noi, per il Sud, vuol dire aver garantite le risorse che da tempo attende”.