Un atroce gesto di violenza.

Madre uccide la figlia 13enne e tenta il suicidio. Prima ha ucciso la figlia, di soli tredici anni, con diverse coltellate, poi una donna ha tentato il suicidio lanciandosi dalla finestra. E’ successo nel primo pomeriggio a Silì, in provincia di Oristano. La donna, 51 anni, è ricoverata in ospedale in gravi condizioni. La ragazzina è stata trovata morta nel bagno di casa. Sul posto forze dell’ordine e 118. Secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato il padre a ritrovare la figlia priva di vita in una pozza di sangue nel bagno della casa. L’uomo, un agente della polizia locale di Oristano, si era separato dalla moglie. Si ignorano al momento i motivi dell’atroce gesto. Le indagini sono seguite dalla Squadra mobile della questura di Oristano.