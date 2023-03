Black mafia, ecco la super boss estradata in Italia VIDEO

È una delle poche donne nell'elenco dei 100 latitanti più pericolosi

Jeff Joy, la super boss 48enne nigeriana ricercata dal 2010 anche in campo internazionale, termina la sua latitanza a Roma, all’aeroporto di Ciampino. Il video in alto mostra i momenti dell’arrivo in Italia della donna, arrestata per i reati di associazione a delinquere, schiavitù, tratta di persone, sfruttamento della prostituzione, e condannata in via definitiva alla pena di 13 anni.

Jeff Joy è una delle poche donne inserite nell’elenco dei 100 latitanti più pericolosi, come esponente di spicco della mafia nigeriana, la cosiddetta “black mafia”.

La super boss controllava l’arrivo in Italia, Olanda e Spagna, di ragazze nigeriane che venivano minacciate e costrette a prostituirsi. L’uso di violenza e minacce di ogni genere veniva esteso anche ai familiari delle povere vittime. La latitante è stata arrestata il 4 giugno 2022 in Nigeria dai locali servizi di intelligence.