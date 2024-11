Maltempo, strade allagate e torrenti esondati nell’Acese: pompieri in azione

La situazione più critica è in via San Piero Patti ad Acireale

CATANIA – Mattinata di maltempo nel Catanese. Nella zona dell’Acese, in particolare, si sono registrate strade allagate e torrenti esondati. Soccorse diverse persone rimaste all’interno delle proprie auto.

Pompieri in azione

Sono attualmente al lavoro diverse squadre dei pompieri provenienti dai distaccamenti di Acireale, Catania Nord, Palagonia e Maletto.

Le criticità

Tra le situazioni più critiche, allagamenti in via San Piero Patti ad Acireale, dove è esondato un torrente, e stanno operando i Vigili del fuoco sommozzatori del Nucleo di Catania, in Via Cristoforo Colombo, ed a Capo Mulini dove i corsi d’acqua sono attentamente monitorati.