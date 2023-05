Maltempo a Palermo e provincia, allagamenti e alberi caduti FOTO

Lunga notte di lavoro per i Vigili del fuoco

PALERMO – Lunga notte di lavoro per i vigili del fuoco del comando provinciale di Palermo. Decine gli interventi eseguiti per allagamenti nel capoluogo siciliano e in provincia tra Bagheria, Cefalù e Lascari.

Dalle ore 20 di ieri sera a questa mattina sono stati effettuati 25 interventi, piogge intense hanno interessato la zona est della provincia, i comuni maggiormente interessati sono Lascari e Cefalù dove si è intervenuti per allagamenti, alcuni dei quali in prossimità di abitazioni; con l’ausilio del persoanle della protezione civile si è proceduto all’aspirazione dell’acqua.

L’intervento dei Vigili del fuoco

Un grosso albero di pino è caduto sulla carreggiata lato mare di via Francesco Crispi davanti al comando provinciale della Guardia di Finanza di Palermo. I vigili del fuoco hanno provveduto al taglio dell’albero liberando la sede stradale. Al momento la situazione è rientrata nell’ordinarietà.

Diverse squadre dei vigili del fuoco hanno lavorato per sgomberare la strada ed evitare ulteriori disagi in un tratto dove da settimane sono in corso i lavori di manutenzione del sottopasso che congestiona la circolazione nella zona del porto.

A supporto del C.O.C. Palermo e della Protezione civile, i volontari del Servizio per la Protezione civile e il sociale (SPCS).

Corse soppresse

Tre corse della metro che dalla stazione centrale portano all’aeroporto Falcone-Borsellino sono state soppresse. In sostituzione, sono stati predisposti pullman per consentire a chi doveva recarsi a Punta Raisi di raggiungere l’aerostazione.

Allerta arancione in Sicilia

Intanto, oggi, la Protezione civile ha diramato l’allerta arancione nel Palermitano. Alcuni sindaci tra cui Villabate, Bagheria, Casteldaccia, Ficarazzi, Capaci, Terrasini e Balestrate hanno deciso di continuare a tenere chiuse per un secondo giorno le scuole.

Secondo le previsioni le condizioni meteo dovrebbero iniziare a migliorare dal pomeriggio con un ritorno temporaneo del sole, in attesa della pioggia che dovrebbe ritornare sabato e domenica.