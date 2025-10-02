Manifestazione pro Pal a Palermo, scontri tra attivisti e agenti VIDEO

Cronaca di un pomeriggio di tensione

PALERMO – I manifestanti pro Palestina e le forze dell’ordine sono entrati in contatto a Palermo. Pochi istanti, poi per fortuna il clima si è rasserenato.

Il momento più alto della tensione si è registrato in via Crispi, a pochi passi dal porto, quando il corteo dei manifestanti ha tentato forzare il blocco della polizia. Gli agenti in tenuta antisommossa li hanno respinti anche con l’uso dei manganelli. Qualche centinaio di persone si è poi spostato nell’altra carreggiata riuscendo a piazzarsi davanti all’ingresso del porto presidiato da altre decine di agenti.

Urla e cori, qualche fumogeno. Nulla di più, poi la decisione di lasciare la zona del porto per dirigersi davanti all’Ospedale dei bambini dove c’è un presidio dei medici in segno di solidarietà per le piccole vittime di Gaza. A salutarli gli autisti dei mezzi pesanti in fila per imbarcarsi che usano il clacson per farsi sentire.

Il corteo si era radunato intorno alle 20 in via Ruggero Settimo a pochi passi dalla Cittadella dell’esercito allestita in piazza Politeama. La zona era già cinturata dalle forze dell’ordine e interdetta al traffico veicolare..

In piazza sono scesi giovani e meno giovani. Quindi la decisione di raggiungere il porto percorrendo le vie Mariano Stabile, Roma ed Emerico Amari. Nel tragitto verso il porto molti hanno preferito defilarsi. Sono rimasti i più giovani e chiassosi. “Palestina libera”, “Fuori le armi da Palermo”, hanno urlato scandendo anche cori contro il governo Meloni.