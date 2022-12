Marcello Veneziani e lo “scandalo” di Pasolini VIDEO

L'iniziativa all'interno della rassegna Tao Chistmas Festival

2' DI LETTURA

Lo Scandalo di Pasolini con Marcello Veneziani e letture e testi di Luca Violini, è questo il tema dell’appuntamento iniziato oggi alle ore 17.00 all’interno del Tao Christmas Fest 2022, la rassegna promossa ed organizzata dall’assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana, con la consulenza artistica e tecnica della Fondazione Taormina Arte, in programma a Taormina dal 16 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023.

Link al video: https://fb.watch/hsrDBDD5KC/

La rassegna si è aperta oggi alle ore 16, nel Palazzo dei Congressi di Taormina, Il Tao Chistmas Festival, alla presenza dell’assessore regionale Francesco Paolo Scarpinato, del commissario straordinario della Fondazione Taormina Arte, Bernando Campo, del sovrintendente della stessa, Ester Bonafede e del direttore artistico, Beatrice Venezi.

Tra gli eventi in programma oggi l’inaugurazione della mostra Pasolini/Pound Scatti da un’intervista a cura di Francesca Barbi Marinetti. Nata come integrazione visiva di grande suggestione per lo spettacolo teatrale Pasolini/Pound. Odi et amo è la documentazione fotografica della storica intervista televisiva di Pier Paolo Pasolini ad Ezra Pound del 1967, mandata in onda dalla RAI l’anno successivo. Sono riprodotti in mostra gli scatti eseguiti da Vittorugo Contino e uno tra i vari ritratti di Pound schizzati proprio da Pasolini mentre lo intervistava. Immagini divenute icone del confronto faccia a faccia tra due grandi Poeti, fino a quel momento ritenuti, anche da loro stessi, inconciliabili. Un momento intenso ed emblematico carico del valore di testimonianza di quell’ambivalenza dolorosa insita nella modernità, spaccata da solchi ideologici e qui superati in altezza da due giganti della letteratura capaci di tracciare un punto di riconciliazione delle loro divergenze nell’accettazione delle contraddizioni solo apparentemente insuperabili tra Vita e Poesia.

Subito dopo l’incontro “Lo scandalo Pasolini” si terrà la proiezione del film “Il Fiore delle mille e una notte” di Pier Paolo Pasolini del 1974.

A chiudere la giornata, il concerto per piano solo di Morgan, artista eclettico e poliedrico, la sua produzione abbraccia molti ambiti musicali: canzoni, colonne sonore cinematografiche e teatrali, regia di un’opera lirica, un audiolibro composto da un flusso continuo di oltre 5 ore di musica e parole; il suo lavoro inoltre concede molto spazio alla ricerca, dalla musica classica alla sintesi vocale