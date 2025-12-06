Marsala e Castelvetrano: maxi sequestro di articoli natalizi VIDEO

Blitz delle fiamme gialle in tre attività commerciali

TRAPANI – Finanzieri del gruppo di Trapani e delle compagnie di Marsala e Castelvetrano hanno eseguito, in tre distinte attività commerciali, il sequestro amministrativo di 8.350 giocattoli e articoli natalizi. Il valore complessivo è di circa 15.000 euro, ritenuti non sicuri perché privi del marchio “CE”. Che ne certifica la conformità alle norme di sicurezza europee. E di indicazioni sulla loro ‘filiera.

Ai titolari sono state contestate violazioni che prevedono sanzioni amministrative per importi superiori a 25 mila euro.