Marsala, inaugurato il museo “Paolo Borsellino” FOTO

Il figlio del magistrato: "Giornata molto particolare"

MARSALA (TRAPAN) – Inaugurato a Marsala, comune della provincia di Trapani, il Museo “Paolo Borsellino”.

La sede museale è l’ex ufficio del magistrato, al secondo piano dell’ex Palazzo di Giustizia, dove svolse le funzioni di Procuratore della Repubblica di Marsala dal 4 agosto 1986 al 5 marzo 1992, anno in cui fu ucciso dalla mafia.

Il progetto nasce con la collaborazione del Tribunale e della Procura della Repubblica di Marsala, l’Amministrazione comunale di Marsala e l’Associazione Nazionale Magistrati-sottosezione di Marsala. Dopo la scopertura della targa e la visita al museo, è stata presentata al pubblico l’opera pittorica raffigurante Paolo Borsellino realizzata dall’artista marsalese Fabio Ingrassia.

Manfredi Borsellino: “Valore enorme questa iniziativa”

“È una giornata per me molto particolare, per le mie sorelle che non sono potute venire – ha dichiarato nel Manfredi Borsellino, figlio del magistrato -. Sono entrato in quell’ufficio che non avevo neanche compiuto quindici anni per cui potete immaginare. Per noi – ha continuato il figlio del magistrato – ha un valore enorme questa iniziativa e quello che avete realizzato“.

“Posso solo dirvi che il periodo trascorso da mio padre in questa città, che lo allontanava da Palermo, gli ha permesso di vivere da uomo libero per cinque anni e mezzo ed è il periodo più bello della nostra vita perché mio padre, grazie all’esperienza marsalese, ci ha regalato forse gli ultimi anni di vera libertà”.