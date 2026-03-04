Messina, prestiti con interessi al 300%: quattro arresti VIDEO

Hanno approfittato dello stato di bisogno delle vittime

MESSINA – Quattro persone sono state arrestate e poste ai domiciliari dalla polizia a Messina perché indagate per usura. Una quinta persona è stata sottoposta all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Nei loro confronti è stata seguita un’ordina di custodia cautelare emessa dal Gip su richiesta della Procura all’esito di interrogatori preventivi.

Al centro del provvedimento un’inchiesta della Dda, con indagini delegate alla squadra mobile della Questura, aperta dopo la denuncia di una vittima di usura da parte di più persone, fornendo dettagli sui creditori, somme ricevute a titolo di prestito e gli importi già corrisposti o ancora dovuti.

Interessi oltre il 300%

In particolare, uno degli indagati, un messinese di 51 anni, approfittando dello stato di bisogno della vittima, avrebbe erogato un prestito, pretendendo la corresponsione di interessi e ulteriori vantaggi usurari fino alla restituzione della somma ricevuta, con pattuizione di un tasso annuo pari al 300% circa. Stessa condotta è contestata a un latro indagato di 55 anni.

In seguito, dopo le indagini coordinate dalla Dda sono state contestate condotte usurarie nei confronti della stessa vittima a un quarantasettenne, a un quarantaduenne e a un trentenne.

Durante le indagini, a riscontro degli accertamenti già compiuti, la Squadra Mobile ha proceduto all’arresto, in flagranza di reato, di un altro uomo indagato per usura nell’atto di ricevere una somma di denaro costituente una rata del prestito.