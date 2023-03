Tragedia sfiorata, migrante cade in acqua: salvato dalla Guardia Costiera VIDEO

Durante le operazioni di soccorso

Durante le operazioni di soccorso svolte dalla Guardia Costiera nel mare Ionio in queste ore, un migrante è caduto in acqua ed è stato tratto in salvo dal rescue swimmer, figura professionale addestrata ad intervenire direttamente in acqua anche in scenari di grandi numeri. E’ quanto si legge in un tweet della Guardia Costiera.