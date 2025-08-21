Migranti, la rotta di lusso sul motoscafo a noleggio: scafisti arrestati VIDEO

Quattro uomini sono in carcere

TRAPANI – Viaggi d’oro per i migranti, 15 mila euro da consegnare agli scafisti rumeni, che gestivano il trasporto con un grande motoscafo noleggiato. Scattano gli arresti della squadra mobile di Trapani. I particolari.

Migranti, la tratta di lusso

Tutto è iniziato con lo sbarco di alcuni giorni fa, a Pantelleria, di 17 migranti clandestini, tra i quali c’erano 8 iracheni e 9 iraniani.

“Una vicenda dai connotati particolari – scrivono gli investigatori – per i Paesi di origine dei migranti, che hanno pagato circa 15.000 dollari a testa per giungere in Italia, e per le modalità di approdo, che hanno fin da subito fatto ritenere che non si trattasse del solito sbarco”.

Gli agenti, durante le indagini, hanno interrogato i migranti, che a loro volta hanno riconosciuto il motoscafo noleggiato per il viaggio verso Pantelleria.

“I video ripresi dai migranti durante la traversata – aggiungono gli investigatori – hanno confermato che l’imbarcazione sequestrata dalla Capitaneria di Porto fosse proprio quella utilizzata per lo sbarco.

Gli ulteriori accertamenti sul rumeno che l’aveva noleggiata hanno consentito di risalire ai presunti complici, anch’essi rumeni, giunti appositamente in Italia per compiere il viaggio clandestino”.

Il viaggio e l’imprevisto

A poche miglia dalla costa, per un’avaria al motore, il rumeno avrebbe poi chiesto soccorso ai tre sodali rimasti in attesa nell’isola e uno di loro avrebbe provveduto al recupero in mare dei migranti, utilizzando un secondo natante di piccole dimensioni.

Ritenendo di averla fatta franca, i quattro rumeni hanno poi lasciato l’isola di Pantelleria e raggiunto le città di Trapani e di Marsala.

Ad attenderli, però, c’era personale della polizia di Stato, che li ha sottoposti a fermo.

Insieme ai quattro fermati, sono stati identificati altri due soggetti rumeni, giunti poche ore prima in Italia attraverso il varco di frontiera aerea di Palermo: i due sono stati trovati nella disponibilità di una somma in contante di circa 22 mila euro, sottoposta a sequestro preventivo, e di un sofisticato visore notturno, verosimilmente utile i futuri viaggi clandestini.

L’Ufficio del GIP di Trapani, su richiesta della locale Procura, ha convalidato il fermo e sottoposto i quattro alla custodia cautelare in carcere.