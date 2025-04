Misilmeri, l’ultimo saluto a Sara Campanella – IL VIDEO – LA DIRETTA

Il giorno delle esequie della vittima di femminicidio

MISILMERI (PALERMO) – L’intera comunità di Misilmeri, ma non solo, si sta radunando davanti alla chiesa di San Giovanni Battista, per dare l’ultimo saluto a Sara Campanella, la ragazza di 22 anni uccisa dal collega di Università Stefano Argentino, di 27 anni.

Saranno in tanti a gremire la chiesa per dare l’ultimo saluto a Sara, uccisa lunedì scorso. Il delitto ha sconvolto tutti, dentro e fuori la cittadina alle porte di Palermo. La camera ardente è stata visitata, ieri, da tantissime persone. Sempre ieri, un toccante momento di commozione è stato vissuto allo stadio ‘Barbera’ in occasione di Palermo-Sassuolo.

La cerimonia funebre sarà officiata dall’arcivescovo di Palermo, monsignor Corrado Lorefice che, in occasione del femminicidio, aveva lanciato il suo messaggio-appello: “Nel corpo trafitto di Sara piangiamo il destino dell’umanità quando essa sceglie la violenza, la morte. Non ci sono parole per consolare lo strazio dei suoi cari genitori. L’intera famiglia umana oggi piange Sara”.

(Seguono aggiornamenti)