CINA – Molestie e insulti su un volo della Cathay Pacific da Hong Kong a Londra stanno scatenando accesi dibattiti sui social media cinesi, dopo che la giovane passeggera Jin Yuelin ha condiviso la sua spiacevole esperienza a bordo.

La vicenda ha avuto inizio quando Jin, dopo il decollo, ha reclinato il suo sedile per godersi il viaggio. Questo gesto ha provocato la reazione furiosa della coppia seduta dietro di lei. Infastiditi dal fatto di non poter vedere il film sullo schermo a causa del sedile reclinato, i due hanno iniziato a lamentarsi. Ma quando Jin si è rifiutata di rimettere il sedile in posizione verticale, la situazione è degenerata rapidamente.

Le immagini delle continue molestie sul volo Cathay Pacific

La donna seduta dietro ha iniziato a molestarla, poggiando le gambe sui braccioli della sedia di Jin, insultandola in cantonese e colpendola ripetutamente sul braccio. Il marito, non da meno, ha iniziato a scuotere il sedile di Jin in modo insistente. Un momento immortalato nel video condiviso sui social mostra anche la donna rivolta verso Jin con un inequivocabile gesto del dito medio.

La giovane ha chiesto aiuto a un assistente di volo, ma la risposta che ha ricevuto l’ha lasciata senza parole. Le è stato semplicemente chiesto di rimettere il sedile in posizione verticale, un consiglio che ha lasciato Jin scioccata. “Non potevo credere che mi stessero chiedendo di arrendermi di fronte a quel comportamento”, ha spiegato Jin nel video.

Fortunatamente, altri passeggeri presenti sul volo hanno preso le sue difese. Uno di loro ha apertamente rimproverato la coppia, definendoli “bulli” e sottolineando che il loro comportamento era immaturo e inaccettabile. “Quanti anni avete per fare i bulli con una giovane donna?” ha domandato un altro passeggero, indignato.

Coppia di molestatori inserita nella “No Fly List”

Le conseguenze per la coppia non si sono fatte attendere. La compagnia aerea Cathay Pacific ha annunciato che entrambi sono stati inseriti nella “No Fly List”, un provvedimento che impedisce loro di volare con la compagnia. Cathay Pacific ha ribadito la sua politica di “tolleranza zero” verso comportamenti che danneggiano altri passeggeri.

TUTTE LE NOTIZIE DAL MONDO DEL WEB SU LIVESICILIA: VISITA LA SEZIONE