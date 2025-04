Rissa a pochi passi dalla piazza del duomo VIDEO

MONREALE – Per strada è scoppiato il putiferio. Il bilancio è di tre morti e due feriti.

Una lite fra giovani è degenerata in una sparatoria in pieno centro a Monreale, davanti a decine di persone. Qualcuno ha estratto l’arma e ha iniziato a esplodere una serie di colpi. I carabinieri indagano per triplice omicidio. I sospetti principali si concentrano su due persone probabilmente giunte dal rione Zen di Palermo per trascorrere la serata. Sono usciti di casa armati oppure si sono allontanati per poi tornare con la pistola.

I morti sono Massimo Pirozzo, 26 anni, Salvatore Turdo, 24 anni, e Andrea Miceli di 26, deceduto poche ore dopo all’ospedale Civico di Palermo. Sono tutti incensurati di Monreale. Gli altri feriti hanno 33 e 16 anni. Inizialmente sono stati trasportati al vicino Ingrassia e poi trasferiti al Policlinico. Davanti agli ospedali si sono radunati familiari e amici delle vittime, con grida e scene di disperazione.

L’allarme è scattato mezz’ora dopo l’una nella notte fra sabato e domenica. Il locale, un lounge caffè, all’esterno del quale è avvenuto l’omicidio si trova in via Benedetto D’Acquisto, strada a pochi passi da piazza Duomo piena di ristoranti, pizzerie e bistrot.

Ad un certo punto qualcuno ha fatto fuoco al culmine di una lite fra alcuni giovani iniziata per futili motivi. I carabinieri stanno raccogliendo la testimonianza dei presenti. In molti hanno confermato che per una banale discussione si sono affrontati un gruppo di palermitani e un gruppo di giovani di Monreale. Gli investigatori stanno acquisendo le immagini dei sistemi di video-sorveglianza.

Di sabato la strada era affollata. Il rumore dei colpi ha provocato il panico nella via che conduce a piazza Duomo, addobbata con le luminarie. Monreale si prepara a festeggiare il santissimo Crocifisso, l’appuntamento più sentito dalla cittadinanza. La cittadina normanna è sotto choc.