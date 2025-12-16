Monte Po, la Gdf scopre armi e munizioni in un casolare abbandonato

La perlustrazione dei militari: il filmato

CATANIA – La guardia di finanza ha scoperto armi e munizioni che erano occultate in un casolare di Monte Po.

Monte Po, la Gdf scopre armi e munizioni

Durante una perlustrazione, i militari hanno notato alcune persone presenti nei pressi dei ruderi di un casolare all’interno del parco di Monte Po che, alla vista dei militari, “si allontanavano frettolosamente lungo il pendio della collina”.

Tra le macerie, i finanzieri hanno scovato “una pistola Bruni modello 92, calibro 9mm modificata e con canna disostruita, con 6 proiettili pronti a essere esplosi; una pistola canna lunga J. Gaucher, una pistola Berretta P4 con matricola abrasa, n. 39 proiettili calibro 9, una cartuccera con 123 cartucce da caccia, 0,5 KG di pallini per ricarica carucce per fucile da caccia, tre martelli rompivetro, bulloni e chiodi nonché 19,5 grammi di marijuana, porzionata in dosi”.

Le armi e le munizioni sono state poste sotto sequestro e messe a disposizione dell’Autorità giudiziaria, affinché siano sottoposte a ulteriori accertamenti di tipo balistico e per il rinvenimento di eventuali impronte digitali.