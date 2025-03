Morto l’ex dirigente della Regione Antonino Scimemi, l’addio di Lombardo

L'ex governatore: "Amico leale e prezioso collaboratore"

PALERMO – Morto all’età di 81 anni Antonino Scimemi, figura storica nel panorama dei dirigenti alla Regione Siciliana. Scimemi, nativo di Salemi, è stato uno dei burocrati più vicini all’ex presidente della Regione Siciliana Raffaele Lombardo, del quale fu anche capo di gabinetto nel corso dell’esperienza a Palazzo d’Orleans.

Lombardo: “Scimemi amico leale e consigliere”

È proprio Lombardo a dare notizia della morte di Scimemi. “Addolora enormemente, me e chi lo ha conosciuto e stimato, la notizia della scomparsa del dottore Nino Scimemi, prezioso ed insostituibile collaboratore, amico leale e consigliere durante le mie esperienze di deputato, di presidente della Provincia di Catania e della Regione – dice Lombardo -. Modello da imitare di funzionario fedele all’istituzione, riservato, competente, onestissimo, conoscitore come pochi di uomini e cose della nostra terra”.

Chi era Antonino Scimemi

Scimemi fu dirigente del dipartimento alla Programmazione e direttore generale dei Beni culturali e dell’Urbanistica. Nel 2007 per lui anche un’esperienza politica come assessore del Comune di Palermo in quota Mpa. Il rapporto con Lombardo risale ai tempi in cui l’ex governatore guidò la Provincia di Catania: era il 2003 e Scimemi, che è stato anche presidente di Italkali e vice presidente di Siciliacque, quell’anno sedeva sulla poltrona di direttore generale dell’ente.