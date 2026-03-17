Il cordoglio del sindaco e dell'amministrazione comunale

Un grave lutto ha colpito la comunità di Trappeto, in provincia di Palermo. A 44 anni, dopo una lunga degenza, si è spento Vito Palazzolo. L’uomo lascia la moglie e due bambini.

Immediato il cordoglio del sindaco Santo Cosentino e di tutta l’amministrazione comunale. “Questa mattina la nostra Comunità si sveglia con profonda tristezza – si legge in un post condiviso su Facebook martedì 17 marzo – L’amministrazione comunale, a nome di tutta la cittadinanza di Trappeto, esprime il più profondo dolore e il più sentito sconforto per la prematura scomparsa di Vito Palazzolo”.

Il 44enne si è spento dopo una lunga degenza

“Abbiamo seguito con apprensione la sua lunga degenza, restando appesi a quel filo di speranza che ci aveva unito tutti – recita ancora il post – Le notizie di una sua possibile ripresa avevano alimentato i nostri cuori, facendoci ben sperare. Purtroppo, nella serata di ieri, quel filo si è spezzato e Vito ci ha lasciati a soli 44 anni. Ci sono ferite che colpiscono l’intera anima di un paese. Oggi Trappeto è sotto shock, avvolta in un silenzio carico di sofferenza”.

L’amico: “Speravo in un miracolo, destino crudele”

“Speravo di raccontare un miracolo, di quelli che qualche volta ci accadono in ambulanza, ma il destino è stato crudele. Il mio grande amico d’infanzia Vito ha deposto le armi – scrive tra i commenti Matthew Joseph Bologna – Fa male pensare che tra pochi giorni, quando sarò in Sicilia per le vacanze di Pasqua, non sarai lì per il nostro solito caffè e per scambiare due chiacchiere”.

“Quel vuoto peserà come un macigno ogni volta che passerò dai nostri posti – continua l’amico – testimoni della nostra spensieratezza da bambini. Il mio pensiero più profondo va alla tua famiglia: a tua moglie, che non ti ha mai lasciato la mano, ai tuoi due splendidi bambini, ai tuoi genitori e ai tuoi fratelli. Ciao, amico mio! Riposa in pace”.

“Abbiamo pregato per te. Mi dispiace molto. Per i tuoi bimbi e la tua famiglia. Sentite condoglianze. Rip”, è il commento di Enza Maria Gnocchi. “Buon viaggio Vito. Speravo che non finiva così..tu che hai combattuto battaglie piu grandi di te sin da piccolo…un grande abbraccio alla tua famiglia”, scrive Mariangela Bologna.

Trappeto, lutto cittadino per Vito Palazzolo

Il sindaco ha proclamato il lutto cittadino per mercoledì 18 marzo, giorno in cui saranno celebrati i funerali del 44enne.

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