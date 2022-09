“Non sono candidato ma sono in campo: Pd è casa mia” VIDEO

Giuseppe Lupo traccia un bilancio della legislatura e fa il punto sulla campagna elettorale.

PALERMO – “Io non sono candidato ma sono in campo: il Pd è casa mia”. Così il capogruppo del Pd all’Ars Giuseppe Lupo archivia le polemiche su impresentabili e paracadutati che hanno scandito le ultime settimane ma allo tesso tempo, tra le righe, lancia un messaggio chiaro ai suoi. Del futuro dei dem si discuterà all’indomani del voto. Al netto delle parole concilianti di Lupo (“non c’è nessuna resa dei conti”) la discussione si preannuncia infuocata. Adesso però c’è da arginare la corazzata del centrodestra a Roma e in Sicilia.

Il deputato regionale non le manda a dire agli avversari. “Il centrodestra ha prodotto cinque anni di malgoverno e lo sta nascondendo cambiando il candidato alla Regione”, accusa Lupo. Dalla gestione della pandemia al treno perduto dei trentuno progetti legati al Pnrr destinati all’agricoltura siciliana bocciati da Roma, Lupo snocciola “i fallimenti del governo uscente” e non lesina critica agli ormai ex alleati pentastellati che hanno mandato in fumo la sinergia costruita tra i banchi dell’Ars.