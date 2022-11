Notre Dame sbarca a Catania, Lola Ponce: “Amo questa città”

VIDEO. Alle falde dell'Etna, le stelle del cast originale con tutti gli artisti dell'esordio sul palco, a distanza di vent'anni.

1' DI LETTURA

CATANIA. È stato presentato, oggi nella Sala Giunta di Palazzo degli Elefanti alla presenza del Commissario straordinario del Comune Federico Portoghese, il musical “Notre Dame de Paris”, in programma al PalaCatania dall’11 al 20 novembre. Presenti i protagonisti principali dell’opera, Lola Ponce e Giò Di Tonno, stelle del cast originale dello spettacolo che quest’anno celebra il ventennale con tutti gli artisti dell’esordiO sul palco. “Amo questa città, amo l’arte e la passione che avete voi – dice Lola Ponce – e, spero, di riportarvi la stessa passione e la stessa arte con Notre Dame de Paris”. Notre Dame de Paris fece il suo debutto nel settembre del 1998 a Parigi con la scrittura di Luc Plamondon e la musica di Riccardo Cocciante, tratto dall’omonimo romanzo di Victor Hugo, in Italia, l’opera, fece il suo debutto il 14 marzo del 2002.



“Uno spettacolo fedele a se stesso da vent’anni – dichiara Gio’ Di Tonno – e i temi sono

attualissimi, una storia d’amore travagliata, ma sincera e una messa in scena uguale a quella di

venti anni fa”. La tournée, prodotta da Clemente Zard, si avvale adesso della collaborazione di Enzo

Product Ltd interamente curata e distribuita da Vivo Concerti e promossa in Sicilia da Giuseppe Rapisarda Management.

Lola Ponce ritorna in scena nei panni di Esmeralda e insieme a lei ci saranno Giò Di Tonno nel ruolo di

Quasimodo, Vittorio Matteucci in quello di Frollo, Leonardo Di Minno che nel musical è Clopin, Matteo Setti che interpreta Gringoire, Graziano Galatone che sul palco è Febo e Tania Tuccinardi interprete di Fiordaliso. Special guest d’eccezione di alcune date speciali del tour saranno Claudia D’Ottavi e Marco Guerzoni, nelle vesti di Fiordaliso e Clopin, già primi interpreti nel 2002.