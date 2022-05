Orrore a Messina, marocchino trovato morto: “E’ stato massacrato” – FOTO

Sul posto la polizia scientifica

Un senzatetto marocchino è stato ritrovato senza vita stamattina in via Alessio Valore, nelle vicinanze della “Casa di Vincenzo”. Sul posto la polizia scientifica per i rilievi e per visionare le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona.

Le indagini

Dalle prime sommarie informazioni, la morte sarebbe avvenuta nella tarda serata di ieri e potrebbe essere stata causata da un’aggressione. Infatti sono evidenti le chiazze di sangue nella zona. Ulteriori dettagli nelle prossime ore IN AGGIORNAMENTO