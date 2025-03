Palermo, al via i lavori di riqualificazione al Parco Libero Grassi

Lagalla: “Risposta nel segno della memoria” - VIDEO

PALERMO – A distanza di 11 anni dalla cerimonia di inaugurazione ufficiale dello spazio verde di via Acqua dei Corsari, finalmente ci siamo: l’Amministrazione comunale di Palermo ha consegnato i lavori per la bonifica del parco Libero Grassi. Firmato questa mattina, verso le 10:30, il protocollo di intesa con le ditte che si occuperanno della bonifica. Sul posto, il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, l’assessore alle Politiche ambientali Pietro Alongi, l’assessore all’Urbanistica, Maurizio Carta, il presidente del consiglio comunale, Giulio Tantillo e i familiari dell’imprenditore ucciso da Cosa Nostra il 29 agosto del 1991.

Palermo avrà dunque la sua nuova area verde, riqualificata e usufruibile a tutti. Il parco, in questi anni, è stato infatti trasformato in una discarica a cielo aperto. Luogo abusivo di raccolta di sacchi di immondizia, vetro, ingombranti, eternit e persino carcasse di auto.

Alice Grassi: “Passo positivo”

Non riesce a nascondere l’emozione, Alice Grassi, figlia del noto imprenditore, presente alla consegna dei lavori. Erano anni che attendeva questo momento: “Si tratta del primo passo – commenta -. Spero e mi auguro che, conclusa la bonifica, sarà possibile continuare con la progettazione del parco, visto che sono passati ben 12 anni dall’intitolazione a mio padre”.

“Hanno superato finalmente gli esami di riparazione – aggiunge scherzosamente Alice Grassi, riferendosi ai ritardi accumulati dalle amministrazioni comunali – e si può quindi cominciare ad essere positivi per il futuro di quest’area”.

Lagalla: “Risposta nel segno della memoria”

“La consegna dei lavori di bonifica è salutata come una buona notizia – specifica il sindaco Lagalla-. Certamente non compensa il tempo perduto, ma apre la prospettiva di un tempo futuro in cui, grazie alla realizzazione dei lavori, anche questo pezzo della costa sud potrà essere ricompreso per dare continuità a tutto quello che sulla restante parte si sta predisponendo per la utilizzazione del Pnrr per circa 57 milioni di euro. È una risposta – aggiunge il primo cittadino – che va non solo nel segno della rigenerazione del litorale ma anche nel segno della memoria”.

Alongi: “Luogo magico”

“È un passo importante – sottolinea l’assessore Alongi – ma ne seguiranno altri. È una bonifica che i palermitani aspettavano da troppo tempo e che andava fatta visto che negli ultimi 50 anni il luogo è stato deturpato dall’abbandono dei rifiuti. Riconsegnare quest’aera adeguatamente bonificata, alberata e con l’anfiteatro vista mare, la renderà un luogo magico meritato da tutti i cittadini”.

Carta: “Importante area per Palermo”

“Il parco sarà un’area importante per Palermo – aggiunge l’assessore Carta -. Da questa bonifica, passo preliminare per la riqualificazione dell’area, si potrà lavorare per arricchire ulteriormente questo luogo di tutti quei servizi che permettono di interpretare quelli che io chiamo i 3 parchi della città. Il parco Libero Grassi è infatti sia parco metropolitano, perché all’ingresso della città, sia parco della città, per la sua enorme bellezza, che parco di quartiere, perché potrà essere visitato direttamente dalle scuole e dai cittadini del rione”.

Federico: “Valore aggiunto per il territorio”

“I lavori di riqualificazione del parco Libero Grassi – evidenzia Giuseppe Federico, presidente della seconda circoscrizione – hanno una doppia valenza: simbolica, in quanto quell’area sarà finalmente all’altezza del nome che porta, e culturale-ricreativa poiché costituirà un importante valore aggiunto per il nostro territorio. Un grande risultato – prosegue – che sarà ottenuto grazie all’impegno dell’amministrazione comunale e fortemente voluto dalla Seconda Circoscrizione”.

Terrani: “Sarà luogo di memoria”

“Dopo anni di impegno e battaglie per la rinascita di questa parte della città, vedere questi progetti prendere forma è per me motivo di grande emozione e orgoglio”, afferma Pasquale Terrani, presidente della settimana commissione consiliare. “La riqualificazione del Parco Libero Grassi e dell’intera Costa Sud non è solo un intervento urbanistico, ma un simbolo di rinascita e legalità per Palermo. Lavorare affinché questo territorio torni a essere vissuto dai cittadini – continua – è stata una missione che ho portato avanti con determinazione, e oggi possiamo dire che un altro tassello è stato aggiunto a questo lungo percorso. Questo parco sarà un luogo di memoria, ma soprattutto di futuro, per le nuove generazioni di palermitani”.

Piazzese: “Vigileremo affinché i lavori non abbiano intoppi”

“Oggi è un giorno di festa, perché dopo oltre 40 anni il Comune fa un primo vero passo per porre fine a uno scempio che risale al sacco di Palermo”, dice invece il consigliere di seconda circoscrizione, Giuseppe Piazzese. “L’intervento permetterà il primo passo, ovvero la bonifica e la riqualificazione, consentendo di restituire all’intera città, e non solo alla seconda circoscrizione, 12 ettari di verde, messi a disposizione di famiglie, bambini e sportivi e un teatro che potrebbe contribuire a valorizzare la promozione culturale della nostra terra. Vigileremo – conclude Piazzese – affinché i lavori non abbiano intoppi e possano essere conclusi entro i 12 mesi come previsto dall’appalto”.