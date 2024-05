Palermo, apre un ambulatorio popolare nel quartiere Danisinni

L'iniziativa di Rotary Club Palermo Ovest e Inner Wheel Terrae Sinus

PALERMO – La comunità di Danisinni apre l’ambulatorio popolare, servizio medico per le famiglie disagiate del territorio. L’inaugurazione avverrà venerdì 17 maggio alle 11. L’equipe medica sarà coordinata dalla dottoressa Marina Pandolfo.

L’ambulatorio

In un momento storico in cui i servizi essenziali vengono sempre più privatizzati escludendo, di conseguenza, le fasce di popolazione più povera, il Rotary Club Palermo Ovest, presieduto da Mauro Faso, insieme ad Inner Wheel Terrae Sinus, presieduto da Tata Failla, hanno risposto all’appello della comunità di Danisinni acquistando le apparecchiature necessarie ed offrendo le proprie competenze professionali per uno spazio di consulenza medica gratuita a servizio delle famiglie più bisognose.

Lo spazio ambulatoriale è stato preparato nei locali della parrocchia Sant’Agnese con il supporto di Fondazione Azimut e Fondazione Peppino Vismara, rispettivamente rappresentate da Marco Lori e Carmine Guanci che saranno presenti all’inaugurazione insieme al governatore del distretto Rotary 2110 Sicilia e Malta, Goffredo Vaccaro, ed al presidente dell’ordine dei medici di Palermo, Toti Amato.

La rigenerazione urbana

Un ulteriore tassello di comunità all’interno del processo di rigenerazione urbana che attraversa lo storico rione di Danisinni, in attesa della riapertura del Consultorio familiare che nel passato era annesso all’asilo nido “Galante”.

Sebbene l’asilo sia stato ristrutturato e dopo vent’anni si attende la riapertura a settembre, i locali del consultorio rimangono ancora grezzi aspettando che l’amministrazione ne decida la ristrutturazione.

“Non potevamo aspettare inermi considerato che gli innumerevoli decessi degli ultimi anni, sono dovuti alla mancanza di prevenzione perché molte persone- dichiara fra Mauro Billetta parroco di Danisinni – sono impossibilitate a pagare le visite mediche necessarie che, attraverso le diagnosi precoci, salverebbero loro la vita”.