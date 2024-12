Palermo, Avs attacca il governo: “Noi alternativa forte e in crescita”

La conferenza stampa

PALERMO – Angelo Bonelli, Nicola Fratoianni e Leoluca Orlando insieme, a Palermo, per presentare ufficialmente il gruppo consiliare Avs al Comune.

Bonelli: “Giunta Schifani? Un disastro”

“L’alleanza tra Verdi e Sinistra è diventata ormai una realtà forte e consolidata in Italia”, dice Angelo Bonelli, portavoce di Europa Verde. “Non si può certo prescindere da noi che riusciamo ad essere forza determinante anche a Palermo ed in Sicilia, rispetto ai disastri della giunta regionale Schifani, colpevole di essersi fatto saccheggiare ben 6 miliardi di fondi di sviluppo e di coesione per il Sud, e di aver dimenticato i problemi che affliggono l’Isola come la siccità, i trasporti e la manutenzione di strade e scuole. Sta a noi – prosegue Bonelli – costruire il cambiamento pensando alle prossime elezioni regionali”.

Fratoianni: “Cacciare via la destra”

“Siamo una forza in grande crescita – evidenzia Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra Italiana -. Il nostro obiettivo in Sicilia è quello di fare non meglio, ma molto meglio, e di vincere le elezioni per governare il Paese e cacciare via la destra, molto prodiga di parole e apparizioni televisive”.

“Giorgia Meloni dovrebbe venire in Sicilia a dare qualche risposta alla crisi idrica che sta strangolando questa terra ormai da mesi – continua Fratoianni – e spiegare perché il Governo abbia tagliato 328 milioni destinati ad opere strategiche per questa regione. C’è bisogno di cambiare ed offrire una alternativa a questo Paese e noi siamo in campo per questo: per costruire una coalizione credibile e forte, alternativa alle destre”.

“Sull’alleanza con il Pd? L’ho già detto alla Schlein, non può pensare di vincere da sola – conclude – e noi oggi vogliamo mettere un punto di riferimento per i giovani e anche per le famiglie, con i temi della giustizia sociale e climatica. E lo stesso vale per il M5s. Parliamo al cuore di una coalizione alternativa e mi pare che questo sia il punto di riferimento naturale”.

Orlando: “Alleanza di progetti”

“La nostra non è un’alleanza elettorale bensì di progetti – spiega invece l’ex sindaco di Palermo, Leoluca Orlando -. Si collabora per poter dare un’alternativa ad una Europa che rischia di essere preda dei sovranismi, indifferente ai temi della pace e ostile ai temi della giustizia”.

L’eurodeputato Orlando ha contestato fortemente la “soluzione Albania”.

“L’11 dicembre – ha detto – ho organizzato al Parlamento europeo un’iniziativa internazionale, che si terrà poi il 14 dicembre anche a Palermo, sul tema dell’esternalizzazione delle frontiere. Noi abbiamo assistito – a partire dalla Libia, poi con la Turchia, la Tunisia e adesso con l’Albania – all’affidamento della frontiera a Paesi terzi, rispetto ai Paesi europei”.

“La vicenda albanese – conclude Orlando – considera il migrante un problema, un pericolo ma soprattutto un oggetto. Senza provvedimenti autorizzati da parte dell’autorità giudiziaria, infatti, il migrante viene prelevato dall’autorità di polizia e trasferito in Albania, con una violazione sistematica dei diritti della persona”.