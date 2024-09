Palermo, la terza maglia nell’ultimo capitolo di “This is where I belong”

Il lancio del terzo kit dei rosanero

Il lancio del terzo kit del Palermo è accompagnato da un nuovo, ultimo, capitolo della campagna “This is where I belong”. La serie celebra la passione per i colori rosanero come un luogo ideale nel mondo, dove tutti i tifosi possono sentirsi a casa, anche lontani da Palermo o anche senza essere palermitani.

Dopo il primo atto a New York e il secondo a Manchester, con il terzo capitolo “si torna a casa”, con la storia di Amina: una ragazza tunisina che si trasferisce a Palermo in cerca di fortuna per inseguire i suoi sogn. Qui, grazie a nuovi amici e all’accoglienza della città, si mette alla prova con la sua passione per la pasticceria e vince la sua sfida trovando un nuovo equilibrio, una nuova vita e una nuova casa.

Sacrificio, determinazione, gioco di squadra: valori universali che, dalla storia di Amina, diventano quelli di chi scende in campo con questa maglia e di chiunque – indossandola – li fa propri. Così è online anche il terzo kit del Palermo calcio.

La terza maglia del Palermo

Il concept completamente inedito, mai visto prima a Palermo, ha l’obiettivo di celebrare la storia e la cultura millenaria della città di Palermo come capitale del Mediterraneo, capace di aggregare comunità e culture diverse nel corso dei secoli, fino a comporre il mosaico di colori e suggestioni che da sempre caratterizza il DNA della città.

Per la prima volta, su una maglia del Palermo compare una palette di colori ispirati ai paesi del Maghreb e del Medio Oriente, che hanno lasciato a Palermo un’eredità culturale eterna e ancora oggi sono rappresentati da centinaia di piccole e grandi comunità multietniche da tutto il mondo, attive e integrate nella vita della città. Un omaggio all’identità di Palermo, rinomata per la sua propensione culturale all’accoglienza e all’integrazione, testimoniata – oltre che dal suo tessuto sociale – anche dai suoi monumenti che celebrano l’architettura arabo-normanna come patrimonio dell’umanità UNESCO.

L’esecuzione multicolor del pattern della maglia che decora le maniche e i profili laterali a contrasto con la base Warm Whiterende omaggio agli orizzonti umani e culturali di Palermo. Mentre sul petto spicca l’utilizzo del logo vintage disegnato da Piero Gratton e usato dal Palermo dal 1979 al 1986. In assoluto uno dei loghi più amati di sempre dalla tifoseria rosanero, con il suo iconico rombo verde. Arrichiscono il design della maglia il colletto a girocollo e i bordi delle maniche con la colorway a contrasto in Eucalyptus e il motto sul retro del collo #siamoaquile.