Le proiezioni a Palermo: Lagalla avanti, primi voti di lista DIRETTA

Tutti gli aggiornamenti sullo spoglio nel capoluogo siciliano

PALERMO – Alle 14.00 sono iniziate le operazioni di spoglio che nelle prossime ore porteranno a scoprire il nome del prossimo sindaco di Palermo. Secondo gli exit poll diffusi da diverse testate, ma anche dalle prime proiezioni, Roberto Lagalla sarebbe in testa seguito da Franco Miceli.

LA DIRETTA

16.35 – “Secondo le prime proiezioni, ma vedremo cosa succederà, c’è un distacco visibile” sono queste le prime parole di commento del candidato sindaco Franco Miceli alle proiezioni che lo danno secondo nella corsa alla carica di primo cittadino di Palermo (GUARDA IL VIDEO). “Sono le elezioni più contrastate della storia della città di Palermo”, ha proseguito Miceli dicendo: “Abbiamo avuto elementi che ci dicono che occorrerebbe cambiare la legge elettorale: ritengo una vittoria con il 40 per cento, una vittoria non rispettosa della democrazia. Il prossimo sindaco di Palermo sarà il sindaco meno votato della storia. Vince l’astensionismo”.

16.25 – Arrivano anche le prime proiezioni sulle preferenze alle liste sulle interviste fatte dal Consorzio Opinio Italia per Rai: Forza Italia sarebbe il primo partito nel capoluogo con il 12 per cento seguito dal Partito democratico con il 10,8 per cento. Sorprendente il 9,2 per cento di Azione + Europa, lista nella quale militano i principali sostenitori della candidatura di Fabrizio Ferrandelli. Quarta classificata la lista centrista del candidato sindaco Roberto Lagalla “Lavoriamo per Palermo” con l’8,9 per cento davanti a Fratelli d’Italia con l’8,4 per cento, al Movimento 5 stelle con il 7,6 per cento e alla lista “Progetto Palermo”, la lista a sostegno della candidatura di Franco Miceli.

Secondo queste stime, può continuare a fare politica l’ex governatore siciliano Totò Cuffaro. Il leader della Nuova Dc aveva infatti annunciato l’addio alle scene politiche qualora la sua lista non avesse superato il 5 per cento: il risultato, al momento, lo vede al 5,6 per cento. Soglia non oltrepassata dalla Lega, denominata per le elezioni palermitane “Prima l’Italia” con il 4,7 per cento. Non ce la fa neanche la lista di Totò Lentini “Alleanza per Palermo” con il 4,1 per cento nè Rita Barbera con il 4 per cento.

15.56 – Con il 18 per cento del campione intervistato, secondo il Consorzio Opinio Italia per Rai, Lagalla guida con il 45,7 per cento delle preferenze. Segue il candidato dei progressisti Franco Miceli che si assesta al 27,4, Fabrizio Ferrandelli (+Europa e Azione) con il 15,8% davanti a Rita Barbera con il 5,6%.

15.44 – In tre sezioni scrutinate a Palermo il candidato sindaco del centrodestra Roberto Lagalla è in netto vantaggio sul candidato del centrosinistra Franco Miceli. In una sezione Lagalla ha 173 voti, Miceli 97, Fabrizio Ferrandelli 39, Ciro Lomonte 8, Rita Barbera 16, Francesca Donato 17. In un’altra sezione Lagalla ha ottenuto 140 preferenze, Miceli 110, Ferrandelli 59, Donato 23, Barbera 27 Lomonte 2. Nella terza Lagalla ha ottenuto 202 voti, Miceli 105, Ferrandelli 56, Barbera 12, Donato 10, Lomonte 1.

15.30 – Le proiezioni Tecnè, con una copertura del campione del 34 per cento e un margine di errore del 4 per cento, confermano Roberto Lagalla avanti con il 43,8% delle preferenze. Secondo Franco Miceli con il 28,3 per cento. Terzo Ferrandelli con il 16,8 per cento.

15.25 – Secondo le proiezioni Swg per La7, con il 5 per cento del campione esaminato, Roberto Lagalla vince con il 45 per cento, segue Franco Miceli con il 28,3 per cento e Fabrizio Ferrandelli con il 14,60 per cento. 12,10 per gli altri candidati.

15.07 – In base alla prima proiezione del consorzio Opinio Italia per la Rai, alle comunali di Palermo il candidato Roberto Lagalla (centrodestra) raggiunge il 44,6%. In base alla legge regionale sarebbe eletto immediatamente. Al secondo posto Franco Miceli (centrosinistra) con il 28,7%. Ferrandelli al 14,8% mentre Rita Barbera è al 5,8%. La copertura è del 5%.

14.55 – Primo dato da cui partire è quello dell’affluenza. Le presenze registrate alle urne sono pari al 41,86 per cento. Si tratta di 227.681 elettori. Si tratta di un dato pari al -10,79% rispetto a 5 anni fa, comunali in cui votò il 52,60% degli elettori.

14.50 – Per Sky Tg 24 Lagalla si assesterebbe tra il 42 e il 46% mentre Miceli tra 29 e 33%. Per le proiezioni Rai, Lagalla vincerebbe al primo turno con il 43 – 47%, Franco Miceli, candidato del centrosinistra, oscilla tra il 27 e il 31% mentre Fabrizio Ferrandelli assesterebbe un risultato fra il 14 – 18%. Le proiezioni per danno Rita Barbera fra il 3 e il 5%.