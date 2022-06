Elezioni in Sicilia e Palermo: sindaci e voti di lista DIRETTA

Elezioni amministrative in Sicilia, continua la diretta di LiveSicilia. Chi sono i nuovi amministratori eletti IN AGGIORNAMENTO

2' DI LETTURA

PALERMO – Elezioni amministrative in Sicilia, continua la diretta di LiveSicilia. Tutti i nuovi sindaci e i voti di lista. CLICCA QUI PER GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI REGIONALI

La diretta

11.00 Donato: “Auguro a Lagalla di essere un sindaco libero”

10.47 Con una telefonata, ieri in tarda serata, Leoluca Orlando si è congratulato col neo sindaco di Palermo, Roberto Lagalla. Nessun segnale, invece, da parte di Franco Miceli, candidato del centrosinistra.

10.45 Scordia (CT), la riconferma di Barchitta

10.40 A Palagonia (CT) sarà ballottaggio.

10.34 Palermo, in nomi dei consiglieri comunali eletti

10.30 Centrodestra, festa da separati in casa

10.22 Renzi: “A Palermo, il Pd ha voluto perdere”

10.20 “Io dico una cosa a Provenzano: il Pd ha detto a Palermo non ci sediamo con Azione e Piu’ Europa ma con i 5s perche’ sono fortissimi …e’ finita che i 5s hanno preso il 6,5%, la nostra lista l’8,5% e il nostro candidato il 15%. Provenzano, Boccia, Zingaretti… c’e’ un’ala che cerca in tutti i modi di abbracciare un movimento che si sta liquefacendo, sono fatti loro..io posso dire che non faccio politica per non far vincere gli altri ma sempre per fare qualcosa”, così Carlo Calenda, leader di Azione.

10.18 Aci Catena, Margherita Ferro è l’unica sindaca della provincia di Catania.

10.15 Catania, la mappa degli eletti nei comuni in cui si è votato con il maggioritario.

10.10 Messina, la delusione dei vertici del Movimento 5 Stelle: “Ringraziamo di vero cuore il nostro candidato Franco De Domenico per l’impegno che ha profuso in questa campagna elettorale, portandola avanti sempre con serietà, onestà intellettuale, garbo e rispetto. Rivolgiamo, inoltre, i nostri auguri di buon lavoro a Federico Basile”. Così in una nota i parlamentari nazionali Grazia D’Angelo e Francesco D’Uva e i deputati regionali Valentina Zafarana e Antonio De Luca.

09.50 Paternò (CT), confermato Nino Naso LINK

09.39 PALERMO Il nuovo consiglio comunale, a Lagalla 24 seggi su 40 ELENCO

09.00 Tutti i sindaci del Palermitano NOMI