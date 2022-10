Palermo, Ficarra e Picone presentano “La stranezza” – VIDEO

La presentazione al Tiffany

Stamattina a Palermo al cinema Tiffany due scoppiettanti Ficarra e Picone insieme a Roberto Andò, hanno presentato la loro ultima fatica. “La stranezza”, in uscita domani sera in tutte le sale cinematografiche.

La coppia artistica siciliana nel tempo ci ha regalato film meravigliosi strappandoci numerose risate con una comicità mai banale, scontata o fine a se stessa. Dietro ogni pellicola, seppur molto divertente c’è una morale. In questo ultimo film ambientato nel 1920 Pirandello a cui presta il volto Toni Servillo viaggia da Roma a Catania per l’80° compleanno di Verga interpretato da Renato Carpentieri. Ma la sua vecchia balia muore, quindi fa sosta a Girgenti. Al funerale, conosce Bastiano (Ficarra) e Nofrio (Picone), personaggi che accenderanno la sua fantasia.

