Paura in centro a Palermo: abitazione a fuoco nella notte – FOTO

L'incendio in via Spinuzza

PALERMO – Paura in pieno centro a Palermo nella notte. Un incendio è divampato intorno alle 2.30 in un appartamento al terzo e ultimo piano di una palazzina in via Spinuzza, a pochi metri dal Teatro Massimo.

L’allarme e i soccorsi

I residenti della zona sono stati messi in allarme dal fumo che si è propagato nel giro di pochi minuti. Decine le chiamate arrivate ai vigili del fuoco del comando provinciale, che una volta sul posto hanno evitato il peggio.

Il rogo in cucina

Una squadra domato le fiamme che hanno provocato gravi danni alla cucina dell’appartamento, utilizzando anche l’autoscala. Non si registrano feriti, né persone rimaste intossicate.

Fiamme allo Zen

Le indagini sono in corso per accertare le origini del rogo. Poche settimane fa un altro incendio si è verificato all’interno di un appartamento a Palermo. In questo caso le fiamme sono divampate in un’abitazione di via Costante Girardengo allo Zen e due persone sono rimaste intossicate.