Ecco cosa è accaduto

PALERMO – Traffico in tilt in via Ernesto Basile dove si è verificato un incidente stradale fra due auto. Nello scontro ci sono stati tre feriti che non hanno riportato ferite gravi.

Nello scontro sono state coinvolte un’Alfa Romeo Giulietta e una Ford Fiesta.

Sul posto sono intervenuti i vigili urbani.