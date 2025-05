Palermo, iniziati i lavori di pulizia della Costa Sud VIDEO

Questa mattina la ruspa era già all'opera

PALERMO – Sono iniziati questa mattina, martedì 27 maggio, i lavori di pulizia dell’arenile della Costa Sud a Palermo.

A vigilare che le opere vengano svolte al meglio il presidente della Seconda Circoscrizione Giuseppe Federico: “L’intervento dei mezzi meccanici sul nostro litorale è un atto di ordinaria amministrazione, frutto di programmazione stagionale e non accetto che i cittadini ricevano il messaggio distorto, come evento eccezionale, il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore Pietro Alongi puntualmente da 3 anni programmano questo intervento senza la sollecitazione di nessuno (si chiama normalità)”, dichiara Federico.

“Faremo di tutto affinché la cittadinanza rispetti il sito, evitando di farlo ricadere nel degrado. La mia presenza sulla Costa Sud è costante, tutto l’anno, e non solo in questi momenti. Per questa ragione darò vita a una commissione speciale denominata Costa Sud che vigilerà sui lavori e sulle iniziative nel nostro litorale”, ha concluso Federico.