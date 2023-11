Palermo, la rivoluzione del traffico può attendere (qualche ora) VIDEO

Lavori a Piazza XIII Vittima ma mancava la segnaletica stradale

PALERMO – Parte da oggi, 6 novembre, la rivoluzione del traffico all’altezza di Piazza XIII Vittime a Palermo e resterà in vigore fino a quando non saranno completati i lavori che interessano il sottopassaggio. Questo come previsto dall’ordinanza numero 1455 del 2 novembre scorso.

Rivoluzione, però, partita in notevole ritardo perché alle 10.30 mancava ancora la segnaletica stradale, con gli operai del COIME arrivati ad istallarla poco dopo, ma che comunque era incompleta perché mancava il divieto di sosta lungo la via Crispi. Ma forse sarebbe stato meglio istallare l’inter segnaletica qualche giorno prima, anche per avvertire gli automobilisti.

Cosa prevede l’ordinanza

Da oggi non sarà più possibile, provenendo da via Cavour, immettersi attraverso la rotonda, in via Crispi per andare in direzione del porto. Sarà dunque necessario procedere verso Porta Felice, attraversare la Cala, per poi ritornare indietro dopo essere giunti al Foro Italico e riprendere la direzione porto senza, però, poter percorrere la parallela che costeggia il Castello a Mare. In più nel tratto lato monte della via Crispi compreso tra piazza XIII Vittime e Porta Felice scatta il divieto di sosta con rimozione coatta 24 ore su 24.

Rischio ulteriore caos

Il rischio è che nelle prossime ore e nei prossimi giorni possa crearsi ulteriore caos nella zona e per evitare questo l’amministrazione potrebbe decidere di sospendere la Ztl, in modo tale da “spostare” il traffico veicolare anche su altre arterie.