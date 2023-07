Palermo, Lagalla: “L’illegalità nei cimiteri è finita” – Video

Il sindaco: "Oggi un'altra affermazione della legalità con il via all'abbattimento di 72 sepolture abusive"

PALERMO – Niente attese ma sepolture immediate attraverso la turnazione. L'emergenza cimiteri non è conclusa ma lo scandalo sembra ormai archiviato. "Emergenza risolta rispetto alla possibilità di offrire una sistemazione, un turn over delle sepolture". È soddisfatto il sindaco di Palermo Roberto Lagalla nel corso della conferenza stampa tenutasi questa mattina al cimitero dei Rotoli di Palermo, pur consapevole che c'è ancora molto da fare e che serve una strategia a lungo termine.

“Emergenza – aggiunge Lagalla – che prosegue e che continua per rendere strutturalmente più sicuro e più adeguato il principale cimitero della città ma anche per realizzare le aree di nuova espansione cimiteriale presso la zona di Santa Maria di Gesù”.

"Oggi forniamo una ulteriore affermazione della legalità procedendo all'inizio delle operazioni di abbattimento di 72 sepolture abusive, ma non è un giorno di festa. Quando si rimuovono illegalità significa che si sono fatte nel passato – spiega ancora Lagalla ai microfoni di LiveSicila – Questa amministrazione ha inteso abbattere immediatamente, dopo anni di incuria e di silenzio, le tombe abusive, cercando di restituire dignità ai morti".