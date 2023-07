Cimiteri, Musumeci: “In 6 mesi via uno scandalo che durava da anni”

Il ministro della Protezione civile rende merito al Comune. Lagalla: “Entro luglio avvieremo il forno crematorio”

PALERMO – L’emergenza è finita, non tutto è risolto ma di bare accatastate per mesi in attesa di sepoltura non ce ne sono più. Ora bisogna lavorare perché quel che è stato non si ripeta. Si è tenuta questa mattina al camposanto dei Rotoli di Palermo la conferenza stampa sull’emergenza cimiteri. Sul posto il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, il ministro della Protezione civile Nello Musumeci e l’assessore ai Cimiteri Salvatore Orlando per fare il punto sui lavori.

Musumeci: “La prevenzione strutturale è l’obiettivo numero uno”

Le prime parole di Musumeci sono rivolte al rogo che ha colpito questa notte l’aeroporto di Catania: “La causa dell’incendio dell’aeroporto di Catania è oggetto della magistratura, i servizi di pronta evacuazione sono stati efficienti, non ci sono stati feriti, il danno si ripara. Mi allarma l’ennesimo crollo di edifici a Torre del Greco in Campania. La prevenzione strutturale in Italia rimane l’obiettivo numero uno”.

Sull’emergenza ai Rotoli Musumeci ha sottolineato come “l’amministrazione comunale di Palermo ha fatto in sei mesi quello che non era stato fatto in sei anni”, parlando di un vero e proprio “miracolo” .

“Qui ho visto cose che non si sono mai viste in altre parti. Mi compiaccio con l’amministrazione comunale per questo sforzo. La sepoltura delle salme avviene in maniera ordinaria. Andiamo avanti, lavoriamo su più fronti”.

Lagalla: ” Oggi forniamo una ulteriore affermazione della legalità”

Soddisfatto il sindaco di Palermo Roberto Lagalla: “Sono ancora necessarie tante opere di riqualificazione e di ristrutturazione di questo come degli altri cimiteri cittadini. Speriamo nelle prossime settimane di poter avviare entro luglio il forno crematorio”.

“Oggi – continua Lagalla – forniamo una ulteriore affermazione della legalità procedendo all’inizio delle operazioni di abbattimento di 72 sepolture abusive che per decenni non sono state mai oggetto di una rimozione strutturale ma anzi sono state anche utilizzate dalla stessa amministraIone in tornate successive per non ridurre il numero delle sepolture disponibili”.

Per quanto riguarda un possibile ampliamento dei Rotoli Lagalla risponde così ai cronisti: “Non è previsto un ampliamento delle sepolture ma degli spazi di servizio che dovranno convivere con la riqualificazione urbana che oggi è abbandonata”.

Varchi (FDI): “Restituiamo ai cittadini un luogo sacro”

Presente alla conferenza stampa anche il vice Sindaco di Palermo con delega alla Legalità Carolina Varchi: “Oggi con il Sindaco-commissario e con il Ministro abbiamo potuto finalmente dare il primo colpo di piccone alle 72 tombe abusive. Un atto di legalità importante che restituisce ai cittadini un luogo sacro in cui commemorare e onorare i propri defunti ma restituisce anche e soprattutto fiducia nelle istituzioni”.

“La lotta alla criminalità, in tutte le sue forme, anche nella demolizione di opere abusive, resta un caposaldo di questo Governo e di questa amministrazione affinché nessuna azione resti impunita. Il fatto che ciò che avvenga a distanza di pochissimi giorni dalla commemorazione del giudice Borsellino rappresenta un forte segnale di speranza e di rinascita”, ha concluso il vice sindaco di Palermo.