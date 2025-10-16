 Palermo, le sirene delle navi e i portuali rendono omaggio a Paolo
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Palermo, le sirene delle navi e i portuali rendono omaggio a Paolo – VIDEO

L'iniziativa nel giorno dei funerali del giovane ucciso in via Spinuzza
PORTO
di
1 min di lettura

PALERMO – Il suono delle sirene delle navi ormeggiate al porto di Palermo ha omaggiato Paolo Taormina nel giorno del funerale del giovane 21enne ucciso sabato sera in via Spinuzza dal reo confesso Gaetano Maranzano. I portuali e si sono fermati nel giorno in cui il sindaco Lagalla ha proclamato il lutto cittadino in memoria della giovane vittima della movida violenta nel capoluogo.

Un lungo applauso dei lavoratori portuali ha accompagnato il momento di preghiera e di ricordo per la vittima mentre alla Cattedrale di Palermo si svolgeva il funerale.

Leggi qui tutte le notizie di Palermo
Tags:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI