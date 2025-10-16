Palermo, le sirene delle navi e i portuali rendono omaggio a Paolo – VIDEO

L'iniziativa nel giorno dei funerali del giovane ucciso in via Spinuzza

PALERMO – Il suono delle sirene delle navi ormeggiate al porto di Palermo ha omaggiato Paolo Taormina nel giorno del funerale del giovane 21enne ucciso sabato sera in via Spinuzza dal reo confesso Gaetano Maranzano. I portuali e si sono fermati nel giorno in cui il sindaco Lagalla ha proclamato il lutto cittadino in memoria della giovane vittima della movida violenta nel capoluogo.

Un lungo applauso dei lavoratori portuali ha accompagnato il momento di preghiera e di ricordo per la vittima mentre alla Cattedrale di Palermo si svolgeva il funerale.