Palermo, l’istituto Minutoli lancia ‘Aki’: uno short movie ‘psicologico’

Il corto che promuove l'insegnamento della filosofia sin dalla primaria

PALERMO – Anche l’Istituto Minutoli di Palermo scende in prima linea nell’uso del mezzo audiovisivo come strumento educativo. Sono stati girati gli ultimi ciak del cortometraggio ‘Aki’, ispirato alla “Philosophy for Children”: lo short movie che promuove l’insegnamento della filosofia fin dalle scuole primarie.

Il progetto

Le riprese del cortometraggio sono state affidate al dipartimento dei ‘Linguaggi e tecniche dell’audiovisivo’ dell’Accademia Statale delle Belle Arti di Palermo. Il progetto, che in Sicilia

ha ricevuto il punteggio più alto nella sezione Cinema ScuolaLab infanzia e primaria, è intitolato “Itinerari educativi tra cinema, scuola e legalità” ed è finanziato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e dal Ministero della Cultura – Direzione Generale del Cinema, grazie al programma ‘Cinema e Immagini per la scuola 2024/25’. Coinvolto in rete anche l’Istituto Comprensivo Statale Rita Levi Montalcini di Palermo.

Il cortometraggio

Lo short movie Aki è parte di un itinerario didattico, basato sui linguaggi cinematografici, che si articola in diversi laboratori in cui si ripercorrono le varie fasi della filiera produttiva del cinema tra riprese, post produzione ed educazione all’immagine.

La sceneggiatura è stata scritta da una masterclass formata dai docenti delle scuole in rete. La trama si presenta come un racconto realistico degli eventi che coinvolgono Achille, un alunno della scuola primaria.

La trama

Achille è un bambino “adultizzato” che vive un’esperienza di sovraccarico emotivo e scardina inaspettatamente le sue prestazioni abituali da studente modello. Il cortometraggio, non privo di riferimenti pedagogici, affronta infatti il piano più intimamente connesso alla sfera mentale del piccolo protagonista. Il supporto della comunità educante, unita alle “buone pratiche” di una didattica innovativa che intreccia filosofia e poesia, risulteranno fondamentali nell’aiutare Achille a superare la sua crisi.

Musiche, partner e regia

La colonna sonora originale è firmata dal Conservatorio di Stato Arturo Toscanini di Ribera che nel progetto cura anche laboratori su cinema e musica. Tra i partner, anche la Fondazione Gioacchino Arnone e l’Associazione Artesia-Cinematocasa. Il regista, Pietro Graffeo, è stato selezionato dall’istituto Minutoli con un bando aperto ai registi siciliani under 28.

“Le scuole devono assumere un ruolo attivo”

Commenta con entusiasmo l’iniziativa Marina Citrolo, dirigente scolastico dell’istituto: “Abbiamo accolto con euforia l’iniziativa – spiega -. Le scuole devono assumere un ruolo attivo nell’educare gli alunni a diventare consumatori critici e produttori consapevoli dei contenuti mediati dai linguaggi audiovisivi. Lo sviluppo di competenze digitali e l’alfabetizzazione mediatica consentono una gestione efficace delle potenzialità creative e comunicative dei prodotti audiovisivi e orientano la capacità di selezionare e valutare l’attendibilità della moltitudine di informazioni che circolano sul web”.

“Le scuole, spesso, – aggiunge la dirigente scolastica Citrolo – non hanno al loro interno figure professionali adeguatamente formate per rispondere alle esigenze che la rivoluzione digitale e tecnologica impone. Per questo – conclude – ci auguriamo che l’esito positivo di questi progetti possa contribuire in un futuro prossimo all‘introduzione di discipline specifiche di educazione all’utilizzo dei linguaggi audiovisivi”.